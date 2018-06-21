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F-35 Uçakları İçin Yapılan Teslim Töreninden İlk Görüntüler!
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F-35 UÇAKLARI İÇİN YAPILAN TESLİM TÖRENİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!


F-35 uçakları için yapılan teslim töreninden ilk görüntüler!
Tarih : 21 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : F-35 Uçakları İçin Yapılan Teslim Töreninden İlk Görüntüler!(9/10)5

Türkiye, 1999 yılındaki başlangıcından bu yana program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını ABD - Fort Worth'de düzenlenen törenle teslim alındı. Türk savunma sanayii sektörünün üretiminde aktif rol aldığı F-35 uçakları pilotların eğitimi için bir süre daha ABD'de kalacak, Kasım 2019'dan itibaren ülkemizdeki görev yerlerine gelmeye başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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