F-35 UÇAKLARI İÇİN YAPILAN TESLİM TÖRENİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!
Türkiye, 1999 yılındaki başlangıcından bu yana program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını ABD - Fort Worth'de düzenlenen törenle teslim alındı. Türk savunma sanayii sektörünün üretiminde aktif rol aldığı F-35 uçakları pilotların eğitimi için bir süre daha ABD'de kalacak, Kasım 2019'dan itibaren ülkemizdeki görev yerlerine gelmeye başlayacak.
Kaynak: haberinburada
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