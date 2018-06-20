Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde veteriner Uğur G.'nin (49), evli M.K. (35) adlı kadını silah zoruyla çiftlik evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla 29 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı. Veteriner savunmasında "İlişkimizi kanıtlamak için fotoğrafları gönderdim" dedi.

BİR SÜRE İLİŞKİ YAŞADIKTAN SONRA KOCASINDAN BOŞANMASI İÇİN BASKI YAPTI

Olay, 13 Ekim 2017'de Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Veteriner Uğur G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile bir süre ilişki yaşadı. Uğur G.'nin eşinden boşanması için baskı yaptığı M.K. kabul etmeyince ilişkileri son buldu.

BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI KOCASINA GÖNDERDİ

Uğur G., bir süre sonra kadına kocasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını atarak, buluşmaya gelmediği takdirde yanındaki kocasına her şeyi anlatacağı yönünde tehditte bulundu. Buluşmayı kabul eden M.K.'yi aracıyla alan Uğur G., silah zoruyla çiftlik evine götürdü.

TABANCASINI MASAYA KOYDU, ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ

Tabancasını masaya koyan Uğur G.,kadına zorla cinsel istismarda bulundu, çıplak fotoğrafları ve videosunu çekti. M.K., tehditlerin sürmesi üzerine olaydan 1 ay sonra karakoldaki şikayeti üzerine Uğur G. gözaltına alındı. Tutuklanan Uğur G., avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

29 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Uğur G. hakkında 'basit yaralama', 'şantaj', 'cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Uğur G. hakim karşısına çıktı. M.K. ise duruşmaya katılmadı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede ifade veren Uğur G., suçlamaları kabul etmediğini belirterek M.K. ile rızası dahilinde ilişki yaşadıklarını iddia etti. M.K. ile Kasım 2016'da sosyal medyada tanıştıklarını öne sürdü.

"İLİŞKİMİZİ KANITLAMAK AMACIYLA FOTOĞRAF GÖNDERDİM"

Mahkeme başkanının 'fotoğraf ve videoları neden ailesine gösterdin?' sorusunu yanıtlayan Uğur G., "Ben resimleri kayınvalidesine göstermek amacıyla eve gitmedim. M.K.'nin bir süre işe gitmediğini kocasının boşanma davası açtığını, ancak kendisinin davalara gitmediğini duyunca acaba kocası mı evden çıkarmıyor, bana mı ulaşamıyor diye düşündüm. Ben gidersem bir çözüm olur mu diyerek eve gittim. Kayınvalidesinin yanında bana 'deli manyak' dedi. Ben bu duruma sinirlenince fotoğraf ve videoyu durum bildiğiniz gibi değil diyerek gösterdim. E.Y. adlı kişiye de ilişkimizi kanıtlamak amacıyla fotoğraf gönderdim. Eşine de fotoğrafı ben gönderdim" iddiasında bulundu. Uğur G., daha sonra Cumhuriyet Savcısı'nın sorularını yanıtladı. Duruşma, M.K.'nin bir sonraki celsede dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: haberinburada