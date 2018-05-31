EVERTON'DA CENK TOSUN'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Sam Allardyce ile yolların ayrılmasından sonra göreve Marco Silva'yı getirdi.
Sezon sonunda Sam Allardyce ile yolları ayıran Everton'da yeni teknik direktör belli oldu. Everton'da göreve Portekizli teknik adam Marco Silva getirildi.
SON OLARAK WATFORD'U ÇALIŞTIRDI
40 yaşındaki teknik adam Marco Silva, daha önce Estoril, Sporting Lizbon ve Olympiakos, Hull City ve son olarakta Watford takımlarını çalıştırdı.
Silva, Everton'ın yeni futbol direktörü Marcel Brands ile görüşerek yeni sezon planlamasını yaparak, transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı
- Abd'den Çin'e Pasifik Tehdidi: Küçük Adaları Yok Etme Konusunda Deneyimliyiz
- Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
- Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
- İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Obradovic'ten Taraftarı Yıkan Ayrılık Sinyali: Bunun Çözümü Çok Kolay
- Cüneyt Çakır Çok İddialı Konuştu: Türkiye'de Yapılmayanı Yaptık
- Aziz Yıldırım, Ozan Tufan'la İlgili Konuştu: Bizi Dinlemiyor
- Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i Uzatmalarda Devirdi: 98-93
- Aziz Yıldırım: Bir Daha Adaylık İçin Fenerbahçe'nin Kapısından Geçmem
DÜNYA HABERLERİ
- Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
- Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
- Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil
- Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın
- Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar