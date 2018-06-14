EV SAHİBİ RUSYA, DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇINDA RAKİBİNE ACIMADI!
2018 Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti.
Kaynak: haberinburada
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