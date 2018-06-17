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Ev kiralarken dikkat! Sahte emlakçının yaptıkları şaşkına çevirdi

EV KİRALARKEN DİKKAT! SAHTE EMLAKÇININ YAPTIKLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İstanbul Pendik'te kendisini emlakçı olarak tanıtan dolandırıcı, ev sahibinin oturduğu evi internet üzerinden başka birisine kiraladı. Evi kiralayan vatandaştan kira ve depozito alan dolandırıcı kayıplara karıştı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Ev Kiralarken Dikkat! Sahte Emlakçının Yaptıkları Şaşkına Çevirdi(10/10)6

İstanbul Pendik'te kendisini emlakçı olarak tanıtan A.Y, ev sahibinin oturduğu evi internet üzerinden başka birisine kiraladı. Evde kiracı olduğunu ve birkaç güne kadar çıkacağını söyleyen A.Y, evi kiralayan Ramazan Zengin ile bir kafede kira sözleşmesi yaptı. Bin 200 Türk Lirası kira ile bin 200 lira depozito alan A.Y., o günün ardından kayıplara karıştı.

BİR KAFEDE KİRA SÖZLEŞMESİ YAPTI, PARAYI ALIP KAÇTI

Bayram arifesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdurrahman Arslan oturduğu evi kiraya vermek için internete ilan verdi. İlanı gören sahte emlakçı A.Y. ise Arslan ile irtibata geçerek eve kiracı bulabileceğini söyledi. İnternete ilan vererek evi kiralamaya çalışan sahte emlakçı A.Y., kısa sürede Ramazan Zengin isimli bir vatandaşla anlaştı. Ramazan Zengin ve A.Y., daireyi görmek için randevulaştı. Gerçek ev sahibi içindeyken daireyi gezdiren A.Y., Zengin'in detaylı sorularını da geçiştirmeye çalıştı. Evde kiracı olduğunu ve birkaç güne kadar çıkacağını söyleyen A.Y, Zengin ile bir kafede kira sözleşmesi yaptı. Bin 200 Türk Lirası kira ile bin 200 lira depozito alan A.Y., o günün ardından kayıplara karıştı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN ADAM ŞİKAYETÇİ OLDU

A.Y.'den haber gelmemesi üzerine şüphelenen Zengin, evi araştırmaya başladı. Başka bir sitede farklı bir ilan görerek bu kez gerçek ev sahibi ile görüşen Zengin, dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Zengin, A.Y.'den şikayetçi oldu. A.Y.'nin daha öncede dolandırıcılık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

"İÇİME KUŞKU DÜŞÜNCE EVİN SAHİBİNİ ARADIM VE DOĞRUYU ÖĞRENDİM"

Başından geçenleri anlatan Ramazan Zengin, "Bu işi gayri resmi olarak yapan birisi tarafından dolandırıldık. Asıl mal sahibi şu an benim yanımda olan kişi. Evde kısa süre bulunduktan sonra evi beğendik çıktık. Kendisine kira bedelini nakit olarak teslim ettik ayrıldık. Aynı şekilde 1 aylık depozitoyu teslim ettik. Benim içime kuşku düşünce evin sahibini aradım ve doğruyu öğrendim" ifadelerini kullandı.

KAMERA KAYITTAYDI

Öte yandan A.Y.'nin söz konusu dolandırıcılık iddiasının yaşandığı kafeye giderken görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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