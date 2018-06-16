Demba Ba, Eski Kulübüne Resmen Geri Döndü
Ronaldo, Dev Maç Sonrası Konuştu: Ben Her Zaman Kendime İnandım
Hierro'dan Ronaldo İtirafı: Ronaldo Sahadaysa Böyle Şeyler Olabilir
Eşsiz Başarı! Ronaldo, Dünya Futbol Tarihine Geçti
Trump'tan Eski Fbı Direktörüne Sert Tepki: Bana Karşı Komplo Kurdu
Çin'den Filistin Konusunda Türkiye'ye Tam Destek
İran'dan Kandil Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonunu Desteklemiyoruz
31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hierro, İlk Maçında Sahadan Beraberlikle Ayrıldı
İstanbul Boğazı'nda Arızalı Gemi Alarmı
Dünya Kupasında Nefes Kesen Maç! Ronaldo'yu Durduramadılar
Aniden Bastıran Sağanak Yağış Ankara'da Sokakları Göle Çevirdi
Prens Selman, Faklı Mağlubiyet Sonrası Federasyon Başkanını Fırçaladı
İspanyol Kaleci De Gea'dan Skandal Hata
Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
Canlı Yayında Hamile Olduğunu Öğrenince Bayıldı
Erdoğan'dan İstanbullulara Bilim Merkezi Müjdesi!
Fenerbahçe'den Dev Adım! İstanbul'a Geldi
Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a Duygusal Veda!
Cüneyt Çakır Tarihe Geçti

EŞSİZ BAŞARI! RONALDO, DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ


Eşsiz başarı! Ronaldo, dünya futbol tarihine geçti
Tarih : 16 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Eşsiz Başarı! Ronaldo, Dünya Futbol Tarihine Geçti(8/10)4

Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz'de yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu.

RONALDO, İSPANYA KARŞISINDA HAT-TRİCK YAPTI

Portekiz'in gollerini Cristiano Ronaldo atarken, İspanya'nın golleri Diego Costa (2) ve Nacho'dan geldi.

88. DAKİKADA ATTIĞI FRİKİK GOLÜ İLE PORTEKİZ'E 1 PUANI GETİRDİ

88. dakikada mücadeleye 3-2 geride giren Portekiz'de yıldız oyuncu Ronaldo frikikten attığı muhteşem golle takımının ve kendisinin üçüncü golünü atarak Portekiz'in 1 puanı almasını sağladı.

RONALDO DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

2006 Dünya Kupasında İran, 2010 Dünya Kupasında K.Kore ve 2014 Dünya Kupasında Gana'ya gol atan yıldız oyuncu 2018'de ise İspanya'ya penaltıdan gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üst üste sekiz büyük turnuvada gol atan ilk isim oldu.

İLK FRİKİK DENEMESİNDE GOLÜ BULDU

Real Madrid'de bu sezon frikik golü bulunmayan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda ilk denemesinde golü buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eşsiz  Başarı  Ronaldo  Dünya  Futbol  Tarihine  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER