EŞSİZ BAŞARI! RONALDO, DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ
Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz'de yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu.
RONALDO, İSPANYA KARŞISINDA HAT-TRİCK YAPTI
Portekiz'in gollerini Cristiano Ronaldo atarken, İspanya'nın golleri Diego Costa (2) ve Nacho'dan geldi.
88. DAKİKADA ATTIĞI FRİKİK GOLÜ İLE PORTEKİZ'E 1 PUANI GETİRDİ
88. dakikada mücadeleye 3-2 geride giren Portekiz'de yıldız oyuncu Ronaldo frikikten attığı muhteşem golle takımının ve kendisinin üçüncü golünü atarak Portekiz'in 1 puanı almasını sağladı.
RONALDO DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
2006 Dünya Kupasında İran, 2010 Dünya Kupasında K.Kore ve 2014 Dünya Kupasında Gana'ya gol atan yıldız oyuncu 2018'de ise İspanya'ya penaltıdan gol kaydetti.
Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üst üste sekiz büyük turnuvada gol atan ilk isim oldu.
İLK FRİKİK DENEMESİNDE GOLÜ BULDU
Real Madrid'de bu sezon frikik golü bulunmayan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda ilk denemesinde golü buldu.
Kaynak: haberinburada
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