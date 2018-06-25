ESKİŞEHİR'DE SANDIKLARIN TAMAMI AÇILDI! İŞTE SONUÇLAR
24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Peki 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eskişehir'de kim kazandı? 24 Haziran 2018 Eskişehir'de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ESKİŞEHİR'DE KİM KAZANDI?
24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.
Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Eskişehir'de aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%46,48
Muharrem İnce:%41,07
Meral Akşener:%9,67
Selahattin Demirtaş:%1,76
Temel Karamollaoğlu:%0,78
Doğu Perinçek:%0,23
SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?
Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Eskişehir'de cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:
Recep Tayyip Erdoğan % 45,42
Ekmeleddin İhsanoğlu % 51,95
Selahattin Demirtaş % 2,642018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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