ESKİ SEVGİLİSİ İLE KARŞILAŞAN GENÇ, ÖNCE ÜNİVERSİTELİ KIZI SONRA KENDİNİ VURDU
Tayland'da ayrıldığı sevgilisi ile üniversite yurdunun önünde karşılaşan 24 yaşındaki adam, genç kızın kendisi ile konuşmayı reddetmesi üzerine silahını ateşleyerek eski kız arkadaşını öldürdü.
Tayland'ın Bangkok şehrinde Pukkapong Chittarom isimli genç, tartıştığı öğrenci sevgilisi Natchareeya Thaprajit'i silahıyla vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
5 YILDIR BERABERLERDİ
5 yıldır birbirini tanıyan çift yakın zamanda ayrılmıştı. Barışmak isteyen 24 yaşındaki genç, isteğini geri çevrilince dehşet saçtı.
GÖĞSÜNDEN VURARAK ÖLDÜRDÜ
Yurt binasının önünde karşılaştıklarında üniversite üçüncü sınıfta lojistik okuyan eski sevgilisi ile konuşmak isteyen Chittarom, genç kızı göğsünden tek kurşunla vurarak öldürdü.
İNTİHAR ETTİ AMA BAŞARAMADI
Olay sonrası silahı ağzına sokup ateşleyerek intihar etmek isteyen genç adam, kurşunun yanağından çıkması sonucu amacına ulaşamadı.
Kaynak: haberinburada
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