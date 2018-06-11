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Eski Odasına Giren Neymar, Gözyaşlarına Boğuldu

ESKİ ODASINA GİREN NEYMAR, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Brezilya'da bir şov programına katılan Neymar, programda yapılan eski odasına girdiğinde gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Eski Odasına Giren Neymar, Gözyaşlarına Boğuldu(6/10)2

Brezilya'da bir şov programına katılan Neymar, programda kendisine yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Caldeirao kanalı Neymar'ı programa davet etti. Kanal Neymar'ın çocukluğunu geçirdiği Sao Paolo'da yaşadağı evin bir benzerini yaptı. Annesi, kız kardeşi ve kız arkadaşının yardımı ile ailenin eski fotoğraflarının bulunduğu odaya giren Neymar göz yaşlarına boğuldu. Daha sonra annesi, kız kardeşi ve kız arkadaşı kendisine eşlik etti.

Neymar İnstagram hesabından, en büyük onurlardan bir tanesi bana verildi diyerek kanala ve çalışanlarına teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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