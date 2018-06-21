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Eski Milli Futbolcu Hamann, Mesut Özil'e Destek Çıktı

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU HAMANN, MESUT ÖZİL'E DESTEK ÇIKTI

Alman eski milli futbolcu Dietmar Hamann, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası tepkilerin odağında yer alan Mesut Özil'e sahip çıktı: Bizim en önemli oyuncumuz.

Tarih : 21 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Eski Milli Futbolcu Hamann, Mesut Özil'e Destek Çıktı(5/10)1

Alman eski milli futbolcu Dietmar Hamann, Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil'in takımın en önemli oyuncusu olduğunu söyledi.

Hamann, Kicker dergisi için yazdığı makalede, Mesut Özil'e yönelik yapılan "cadı avı"nın bazı oyuncuların imdadına yetiştiğini belirterek, bu oyuncuların Mesut'un arkasında saklandığını belirtti.

"MESUT EN ÖNEMLİ FUTBOLCUMUZ"

Mesut Özil'in 10 yıldan bu yana aynı oyun tarzıyla sahada olduğunu ancak Meksika'ya karşı iyi oynamadığını ifade eden Hamann, 29 yaşındaki futbolcuyu Alman futboluna ciddi katkı yapan mükemmel bir oyuncu olarak nitelendirerek, "Mesut Özil'den elinizi çekin. Dünya Kupası'nda takım olarak önemli rol almak istiyorsak Mesut en önemli oyunculardan biri, hatta en önemlisi." ifadelerini kullandı.

Hamann, Mesut Özil'in İsveç maçında oynamamasını isteyenlere tepki göstererek, "Her şey iyi giderse herkes mutlu, kötü giderse Mesut suçlu." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğraftan dolayı eleştirilen tecrübeli futbolcunun ise bu konuda şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmamasına Almanya basını tepki gösteriyor.

MEKSİKA MAÇI SONRASI HEDEFE KONMUŞTU

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın Meksika'ya 1-0 mağlup olmasından sonra da bazı yorumcu ve eski futbolcular Mesut Özil'i eleştirmiş ve tecrübeli futbolcunun Almanya'nın cumartesi günü İsveç'e karşı oynayacağı karşılaşmada forma giymemesini talep etmişti.

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Kaynak: haberinburada



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