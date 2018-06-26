ESKİ MARMARABANK'IN SAHİBİ ÜNLÜ İŞ ADAMI ATİLLA URAS YAŞAMINI YİTİRDİ
Eski Marmarabank'ın ve Bodrum'daki beş yıldızlı iki otelin sahibi ünlü iş adamı Atilla Uras, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın bodrum ilçesinde yaşayan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş adamı Atilla Uras tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ESKİ MARMARABANK'IN SAHİBİ URAS, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Bodrum'daki beş yıldızlı iki otelin ve eski Marmarabank'ın sahibi olan ünlü iş adamı 81 yaşındaki Atilla Uras, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLECEK
Yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve zaman zaman Bodrum'daki evinde dinlenen Uras'ın çoklu organ yetmezliği kardiyolojik şok nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesinin, Uras'ın cenazesini hastaneden alarak İstanbul'a getireceği öğrenildi.
MAL VARLIĞINA TEDBİR KOYDURAN KIZLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU
Bu arada Atilla Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras (58) ve Nilüfer Uras (57) ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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