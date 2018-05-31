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Eski Galatasaraylı Gökhan Zan, Hatayspor'a Sportif Direktör Oldu

ESKİ GALATASARAYLI GÖKHAN ZAN, HATAYSPOR'A SPORTİF DİREKTÖR OLDU

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı sportif direktör olarak renklerine bağladı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Gökhan Zan, Hatayspor'a Sportif Direktör Oldu(9/10)5

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Hatayspor'un kulüp başkanı Mehmet Maden, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı sportif direktör olarak takıma kazandırdıklarını bildirdi.

Maden, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonda takımın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Hatayspor'un yeni sezonda daha başarılı bir süreç geçirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Maden, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"TRANSFERİ HIZLA TAMAMLAYACAĞIZ"

"Takımın sportif direktörlüğü için Gökhan Zan ile anlaşmaya vardık. Antrenörümüz İlhan Palut ile teknik olarak çalışmalarını yürütecek, bizler de transfer komitesi olarak onlara yardımcı olacağız. Hızla iç transferi tamamlayacağız. Ardından 1. Lig için gerekli olan yerli ve yabancı oyuncu arayışlarımızı hayata geçireceğiz.

"ŞAMPİYONLUK KOVALAYAN TAKIM OLACAĞIZ"

Ulusal ve yerelde sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Hatayspor'a destekleri artırma yarışı içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda yine hedefi olan, yukarıya oynayan, şampiyonluk kovalayan bir takım olma sözünü veriyoruz."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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