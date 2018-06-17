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Eski Fenerbahçe Hooijdonk, Cocu'yu Uyardı: 4 Maç Kaybedersen Eve Dönebilirsin
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Eski Fenerbahçe Hooijdonk, Cocu'yu Uyardı: 4 Maç Kaybedersen Eve Dönebilirsin

ESKİ FENERBAHÇE HOOİJDONK, COCU'YU UYARDI: 4 MAÇ KAYBEDERSEN EVE DÖNEBİLİRSİN

Eski Fenerbahçeli futbolcu Hooijdonk, Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilen Cocu'yu uyardı: Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ancak 4 yenilgi sonrası eve gönderilebilirsin.

Tarih : 17 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Eski Fenerbahçe Hooijdonk, Cocu'yu Uyardı: 4 Maç Kaybedersen Eve Dönebilirsin(6/10)2

PSV Eindhoven takımını üç kez Hollanda şampiyonluğuna ulaştıran Philip Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'nin 3. Hollandalı teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

Hollanda spor basınına göre, sarı - lacivertli takımın Cocu ile ilgili seçimi, "sürpriz bir karar." Hollanda dışında uluslararası antrenörlük deneyimi bulunmayan eski orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağı tartışılıyor.

COCU, GELECEK HAFTA İSTANBUL'DA AÇIKLANACAK

Hollanda medyasına göre, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden sonra yeniden yapılanma sürecine giren Fenerbahçe, Cocu ile anlaşmaya vardı. Şu an tatilde olan ve herhangi bir açıklama yapmayan Hollandalı teknik adamın transferi, gelecek hafta İstanbul'da resmen duyurulacak.

Philip Cocu, İstanbul'a yardımcı antrenör olarak, Fenerbahçeliler'in yakından tanıdığı ve sevdiği bir ismi, sarı - lacivertlilerim eski yıldızı Dirk Kuyt'ı götürecek.

Spor kamuoyu, Cocu'nun Türkiye Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe teknik direktörü olarak başarı sağlayıp sağlayamayacağını tartışıyor.

FENERBAHÇE'NİN COCU TERCİHİ ŞAŞIRTICI

Hollanda Televizyonu (NOS) yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre van Hooijdonk da, Fenerbahçe'nin Cocu tercihini "şaşırtıcı" bulanlardan.

Hollandalı teknik adamın PSV kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu belirten van Hooijdonk, "Cocu, yaptığı anlaşmaya sadık kalan biridir. Demek ki, Fenerbahçe'nin teklifini çok önemli bir şans olarak görüyor" diyor.

Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğuna işaret eden van Hooijdonk, fanatik taraftarları ve sürekli çalkantılar nedeniyle aynı zamanda bir "cadı kazanı" olduğunu da vurguluyor.

"4 MAÇ KAYBEDERSEN HEMEN EVE GÖNDERİLEBİLİRSİN"

Hollandalı eski yıldız, Cocu'ya, "Fenerbahçe büyük bir kulüp ancak 4 kez maç kaybedersen, hemen eve de gönderilebilirsin" diye uyarıyor.

Pierre van Hooijdonk'a göre, Philip Cocu'nun Fenerbahçe'de başarılı olması için önemli fırsatlar var. Cocu, geçen yıl şampiyonluğu ve Türkiye Kupası finalini kaybeden sarı - lacivertli kulüpte yeni başarılara imza atabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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