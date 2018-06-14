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Eşiyle Barışmaya Giden Damadı, Kayınpederi Katletti
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Eşiyle barışmaya giden damadı, kayınpederi katletti

EŞİYLE BARIŞMAYA GİDEN DAMADI, KAYINPEDERİ KATLETTİ

Eşiyle barışmaya giden damat kavgaya tutuştuğu kayınpederi tarafından pompalı tüfekle öldürdü

Tarih : 14 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Eşiyle Barışmaya Giden Damadı, Kayınpederi Katletti(7/10)3

Tokat'ta eşiyle barışmak için eşinin kaldığı eve giden damatla kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından kayınpederi damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

ATEŞ AÇIP MOTOSİKLETLE KAÇTI

Bir süredir eşi Mehtap T. ile sorunları nedeniyle ayrı olan Ersin T. eşiyle barışmak için kayınpederinin oturduğu mahalleye gitti. Bu sırada kayınpeder Ali T. ile Ersin T. arasında tartışma çıktı. Hararetli tartışma kavgaya dönüşünce kayınpeder pompalı tüfek ile ateş açtı. Olay yerinden motosiklet ile kaçan kayınpeder kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayınpeder

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kanlar içinde yere yığılan damat Ersin T.'nin yardımına ise olayı gören vatandaşlar koştu.Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Yaralı damat sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan damat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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