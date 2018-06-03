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Eşinin İhaneti Affeden Kibariye Bodrum Tatilinde Açıklama Yaptı

EŞİNİN İHANETİ AFFEDEN KİBARİYE BODRUM TATİLİNDE AÇIKLAMA YAPTI

İhanet dedikodularıyla gündeme geldiği eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden Kibariye, "Kocam bana ne zaman seni istemiyorum der, ben o zaman kaçar giderim" dedi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Eşinin İhaneti Affeden Kibariye Bodrum Tatilinde Açıklama Yaptı(7/10)3

Son zamanlarda eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet ve haciz haberleriyle sarsılan ünlü şarkıcı Kibariye, 37 yaşındaki eşini affederek Bodrum'da tatile çıktı.

"KOCAM SENİ İSTEMİYORUM DERSE KAÇAR GİDERİM"

Bodrum'da eşiyle birlikte görüntülenen ünlü sanatçı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu belirten Kibariye, evliliği hakkında şunları söyledi: "Evliliğimle ilgili açıklamamı yaptım, bunun üzerine bir daha konuşmam gerekmez. Çünkü ben her zaman derim ki her insanın hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hataların tekrarı olmasın bu yeterli. Benim kocam bana derki 'ben seni istemiyorum', ben o zaman kaçar giderim. Biz çok iyiyiz, çocuğum var boyumca, yarın bugün evlenecek kızım var benim, geçti gitti."

"BÖYLE ŞEYLERE KAFAMI TAKMAM"

"Ben böyle şeylere kafamı takmam. Çünkü benim için her şeyin başı kızım, yuvam, yurdumdur. Geçmişteki kayıplar yerine geri gelir. Hayatta yerine gelmeyecek şey sadece sağlıktır. Allah ölüm kederi vermesin" Ben böyle şeylere kafamı takmam. Bodrum'dan ev aldığını da belirten ünlü sanatçı, "Biz iyiyiz, mutluyuz. Yalan söylemiyorum, gerçekten çok mutluyuz. Sıkıntı yok, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

SORULARI YANITLAMADAN UZAKLAŞTI

Oldukça gergin olduğu gözlenen Ali Küçükbalçık ise, araç kapısının açık olmasına aldırmadan soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Yaşanan her şeyi sineye çeken Kibariye, eşini affederek evde kızlarıyla birlikte sürpriz doğum günü düzenledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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