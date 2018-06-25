EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ, 9 AYLIK BEBEĞİ HEM ÖKSÜZ HEM DE YETİM KALDI
Diyarbakır'da 26 yaşındaki uzman çavuş tartıştığı eşini tabancayla öldürüp intihar etti. Çiftin 9 aylık bebeği hem annesiz hem de babasız kaldı.
Diyarbakır'da 26 yaşındaki uzman çavuş tartıştığı eşini tabancayla öldürüp intihar etti. Çiftin 9 aylık bebeği hem annesiz hem de babasız kaldı.
TARTIŞTIĞI EŞİNİ SİLAHIYLA ÖLDÜRDÜ
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam evine gelen Uzman Çavuş Arif Aka'nın (26), eşiyle tartıştığı ileri sürüldü.
Tartışmanın büyümesi üzerine evde kaynanası olduğu sırada beylik tabancasıyla önce eşi Sevilay Aka'yı (29) vuran uzman çavuş, daha sonra aynı silahla intihar etti.
KOMŞULARI SİLAH SESİNİ DUYUNCA POLİSE HABER VERDİ
Silah sesini duyan komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, uzman çavuş ve eşinin cansız bedeni Çınar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Morgda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilirken, çiftin 9 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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