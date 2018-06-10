İstanbul Bayrampaşa'da imam nikahlı eşi Ayşe G.'yi sokak ortasında vücuduna kezzap atarak yaktığı iddia edilen İsmail E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İMAM NİKAHLI EŞİNİ KEZZAP ATARAK YAKTI

İstanbul Bayrampaşa'da imam nikahlı eşi Ayşe G.'yi sokak ortasında vücuduna kezzap atarak yaktığı iddia edilen İsmail E. tutuklandı. İsmetpaşa Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Bir süredir kendisinden ayrı yaşayan imam nikâhlı eşini motosikletle takip eden İsmail E., Nadir Tümer Sokak üzerine geldiği sırada eşini gördü. Motosikletin sepetinden çıkardığı kezzap olduğu iddia edilen maddeyi eşine atan İsmail E., olay yerinden kaçtı. Acılar içerisinde kalan Ayşe G.'nin vücudunda kanamalı yaralar oluştu.

Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesiyle şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan İsmail E. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderildi. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren şüpheli, kendisinin böyle bir şey yapmadığını, Ayşe G.'nin kendisinin imam nikahlı eşi olduğunu, bir süre önce ayrıldığını, mağdura mesaj atmadığını, olay anında Edirnekapı'da bulunduğunu iddia etti. Hâkimlikteki sorgusu ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLETLE SOKAK ORTASINDA KEZZAP

Tutuklama kararında, şüpheli ile müştekinin 7-8 yıl civarında imam nikâhlı olarak yaşadıkları, bir takım maddi ve ailevi nedenler üzerine ayrıldıkları, şüphelinin bu nedenle müştekiye husumet beslediği belirtildi. Şüphelinin motosiklet ile sokakta yürüyen mağdura doğru yaklaştığı, peşinden bir süre takip ettiği, motorundan inerek arka sepetinden bir cisim aldığının görüntü tespitinin bulunduğu ve görüntülerde mağdura bir cisim salladığı kaydedildi. Bu andan sonra mağdurun koşuşturduğu ve şüphelinin ise olay yerinden motosiklet ile uzaklaştığı ifade edildi.

'SON KEZ GELECEĞİM'

Kararda, mağdurun vücudunda kanlı yaralar oluştuğu ve 19 Mayıs 2018 tarihinden itibaren hastanede müşahede altında tutulduğu kaydedildi. Şüphelinin 'Kendimi tuttum, suratına dökmedim' ve 'Bir kez geleceğim, son kez geleceğim' şeklindeki mesaj içeriklerinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli İsmail E., 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada