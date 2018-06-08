ESENLER BELEDİYE BAŞKANI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, makam aracı ile bugün kaza yaptı. Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı Çin Çin deresi caddesinde tek taraflı kaza yaptı. Kazada Belediye Başkanı Göksu'nun şoförü ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi
SAĞLIK DURUMU İYİ
Habertürk'ün haberine göre kazada Belediye Başkanı Göksu'nun şoförü ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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