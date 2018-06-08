Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, makam aracı ile bugün kaza yaptı. Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı Çin Çin deresi caddesinde tek taraflı kaza yaptı. Kazada Belediye Başkanı Göksu'nun şoförü ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Habertürk'ün haberine göre kazada Belediye Başkanı Göksu'nun şoförü ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada