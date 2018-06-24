ERZURUM'DA BLOK OY İDDİASI! SERİ MÜHÜR BASARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından seçimde usulsüzlük haberleri de gelmeye devam ediyor.
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Erzurum'un Horasan ilçesi, Hacı Halil Mahallesinde çekildiği iddia edilen sosyal medyada dolaşan bir videoda, topluca oy kullanıldığı görüldü. Görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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