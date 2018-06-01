Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gomis Bize Geldi, Aykut Kocaman İstemedi
İsmi Galatasaray İle Anılan Yıldız Futbolcu İstanbul'a Geldi
Antalya'da Ameliyat Olan Genç Kızın Midesinden 1,5 Kilo Saç Çıktı
Keşmir'de Zırhlı Araç Göstericilerin Üzerine Daldı: 3 Yaralı!
Lionel Messi Kariyerinin En Güzel Golünü Açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Usta 30 Milyon Euroyu Göndermeli
Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
Ülker Stadı, Fenerbahçe Kongresine Hazır
Kefen Giyip Eylem Yapan İşçiler, Canlı Gömülme Talebinde Bulundu
Haziran'ın İlk Gününde Sürpriz! 20 Dakika Yağdı, Her Yer Beyaza Büründü
Brezilyalı Futbolcu Vagner Love: Beşiktaş'ı Fıfa'ya Şikayet Ederim
Son Dakika! Bddk'dan Sert Açıklama: Algı Operasyonları Her Daim Boşa Çıkarıldı
Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu
Londra Belediye Başkanı'ndan Çağrı: Pkk'nın Yararlandığı Yasal Boşluklar İçin Hükümet Harekete Geçmeli
Vartolu'nun Hayali Gerçek Oldu, Tarihi Kulübe İmza Attı
Bosna Hersek, Visca'nın 3 Gol Attığı Maçta Güney Kore'yi Devirdi
Didik Didik İncelenen Ceset, 17 Yıl Sonra Toprağa Verildi
Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
Kars Ve Erzincan'da 20 Dakika Boyunca Yağan Dolu, Her Yeri Beyaza Bürüdü

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Tarih : 01 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı(10/10)6

Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin fotokapana yakalandıkları anlar ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün Trabzon'da yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerin geçen yıl Ağustos ayında Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in katili olan grup içinden olduğunu açıklamıştı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında JÖAK, JÖH ve PÖH timleri fotokapana yakalanan teröristlerin peşine düştü. Timlerin titiz çalışması sonrası orman içinde kıstırılan PKKlılar ile sıcak temas sağlandı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen Şorej kod adlı PKK'lı ile Berhudan kod adlı teröristin fotokapan'a yakalandıkları anların fotoğrafı ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR COŞKUYLA KARŞILADI

Öte yandan 2 teröristi etkisiz hale getiren askerlerin gece operasyon dönüşünde ise Güce ilçesinde toplanan yüzlerce vatandaş konvoyla karşıladı. Uzun araç konvoyları oluşturan vatandaşlar sloganlar ve kornalar eşliğinde asker ilçeye giriş yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eren  Bülbül  Ü  Şehit  Eden  Teröristlerin  Son  Görüntüleri  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER