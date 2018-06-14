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Erdoğan'nın 'adaylığı yanlış' dediği Demirtaş, Twitter'dan cevap verdi

ERDOĞAN'NIN 'ADAYLIĞI YANLIŞ' DEDİĞİ DEMİRTAŞ, TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin yanlış olduğunu belirten Erdoğan'a Demirtaş'tan yanıt geldi. Demirtaş, "Aday olmam için benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli" dedi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Erdoğan'nın 'adaylığı Yanlış' Dediği Demirtaş, Twitter'dan Cevap Verdi(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için yapılan çağrıları değerlendirdi. Erdoğan, özellikle Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı, bırak.' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli" dedi.

DİĞER ADAYLAR DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI GÖRÜŞÜNDE

Demirtaş, Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunurken, HDP tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmişti. Demirtaş'ın adaylığının ardından Akşener, İnce ve Karamollaoğlu adil seçim şartlarının oluşması gerektiğini belirterek, Demirtaş'a propaganda yapma izni verilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan ve Cumhur İttifakı ise Demirtaş'ın serbest bırakılmasının yanlış olduğu görüşünü savunuyor.

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmaması gerektiği görüşünde.

İNCE'NİN EŞİ, DEMİRTAŞ'IN EŞİNİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir miting gerçekleştirdi. İnce'nin eşi, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti. Erdoğan, İnce'nin Diyarbakır Mitingi'ne HDP'lilerin katıldığını söyledi.

SELEHATTİN DEMİRTAŞ'TAN YANIT

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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