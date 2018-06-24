ERDOĞAN'IN YÜZDE 52 ALDIĞI ANKARA'DA, AK PARTİ 9 PUANLIK OY KAYBETTİ
Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52'sini aldı. AK Parti'nin oyları ise yüzde 48'den yüzde 39'a geriledi.
Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52'sini aldı. AK Parti'nin oyları ise yüzde 48'den yüzde 38'e geriledi.
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ANKARA'DA KİM KAZANDI?
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.
Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Ankara'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %52,07
Muharrem İnce: %35,52
Meral Akşener: %9,18
Selahattin Demirtaş: %2,08
Temel Karamollaoğlu: %0,95
Doğu Perinçek: %0,21
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?
Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Ankara'da cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:
Recep Tayyip Erdoğan %51.31
Ekmeleddin İhsanoğlu %45,22
Selahattin Demirtaş %3,47
24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE ANKARA'DA HANGİ PARTİ KAZANDI?
24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu.
Buna göre partilerin Ankara'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan: %39,84
Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli: %13,18
Vatan Partisi-Doğu Perinçek: %0,15
Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan:%5,80
Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu: %25,29
Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu: %1,58
İyi Parti-Meral Akşener : %12,05
1 KASIM 2015 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE ANKARA'DA SONUÇLAR NASILDI?
1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Ankara'da partilerin aldığı oy oranı şöyleydi:
AK Parti %48,8
CHP %30,8
MHP %14,2
HDP %4,12018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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