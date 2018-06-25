Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceği açıklandı.

SEÇİMİN KESİN SONUÇLARI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

YSK Başkanı Güven, seçimin kesin sonuçlarının 5 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından 8 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı gün yemin etmesi bekleniyor.

8 TEMMUZ'DA YEMİN EDİLECEK

Anayasa'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak.

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Kaynak: haberinburada