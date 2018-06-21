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ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINDA SU TAKI İLE KARŞILANDI


Erdoğan'ın uçağı 3. Havalimanında su takı ile karşılandı
Tarih : 21 Haziran 2018, 22:00
Puan Ver : Erdoğan'ın Uçağı 3. Havalimanında Su Takı İle Karşılandı(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 3. Havalimanına indiğinde bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılandı.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI SU TAKININ ALTINDAN GEÇTİ

Havalimanında bekleyen itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiyle Erdoğan'ın uçağını bir havacılık geleneği olan su takı ile karşıladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki itfaiye aracının arasından geçti.

SU TAKI BİR HAVACILIK GELENEĞİ

Su selamı olarak bilinen su takında havalimanına inen ilk uçaklar itfaiye araçlarının püskürttüğü suyun altından geçiyor. Su selamı askeri gazileri, yabancı devlet adamlarını ve yeni havayolu hizmetini onurlandıran bir havaalanı geleneği olarak biliniyor.

HANGİ DURUMLARDA SU SELAMI VERİLİR?

Havalimanı'na ilk kez iniş bir havayolu şirketi için,

Ticari olarak ilk kez uçuş yapan bir uçak için,

Uçağın kaptan pilotuveya ATC ( Hava Trafik Kontorlörü) emekliye ayrıldığı zaman,

Havayolu şirketi belirli bir havaalanından son uçuşunu yapıyorsa bu gelenek uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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