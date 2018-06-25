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Erdoğan'ın Seçimleri Kazanmasının Ardından CHP Genel Merkezi Karıştı

ERDOĞAN'IN SEÇİMLERİ KAZANMASININ ARDINDAN CHP GENEL MERKEZİ KARIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının ardından CHP'de partililer, "Yönetim aşağı" ve "Başkan İnce" sloganları atmaya başladı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Erdoğan'ın Seçimleri Kazanmasının Ardından Chp Genel Merkezi Karıştı(7/10)3

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte CHP'de partililer yönetim aşağı sloganları atmaya başladı.

CHP GENEL MERKEZİNDE PARTİLİLER "BAŞKAN İNCE" SLOGANLARI ATTI

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte CHP'de partililer yönetim aşağı sloganları atmaya başladı. Parti Genel Merkezinin bahçesindeki partililer Genel merkez binasına girerek 'yönetim aşağı' sloganları attı. 'Başkan İnce' sloganları da atan partililer ardından İzmir Marşını söyledi. Partililer Genel merkez bahçesinde bekleyişini sürdürüyor.

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Kaynak: haberinburada



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