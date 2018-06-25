ERDOĞAN'IN SEÇİMLERİ KAZANMASININ ARDINDAN CHP GENEL MERKEZİ KARIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının ardından CHP'de partililer, "Yönetim aşağı" ve "Başkan İnce" sloganları atmaya başladı.
Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte CHP'de partililer yönetim aşağı sloganları atmaya başladı.
CHP GENEL MERKEZİNDE PARTİLİLER "BAŞKAN İNCE" SLOGANLARI ATTI
Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte CHP'de partililer yönetim aşağı sloganları atmaya başladı. Parti Genel Merkezinin bahçesindeki partililer Genel merkez binasına girerek 'yönetim aşağı' sloganları attı. 'Başkan İnce' sloganları da atan partililer ardından İzmir Marşını söyledi. Partililer Genel merkez bahçesinde bekleyişini sürdürüyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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