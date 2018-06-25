ERDOĞAN'IN SEÇİM ZAFERİ İNGİLİZ BASININDA!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi, Pazartesi günkü İngiliz gazetelerinin ilk sayfalarında yer aldı.
Türkiye'deki seçimler Batı'da da büyük yankı uyandırdı. İngiliz gazeteleri ilk sayfalarında seçimlere yer ayırdı.
"KRİTİK BİR ÖNEME SAHİPTİ"
Financial Times gazetesinin haberinde "Sonuç Erdoğan için kritik öneme sahipti. Sonuçlar kesinleştiğinde Erdoğan yalnızca beş yıl daha cumhurbaşkanı olmayacak, aynı zamanda başbakanın yerini alan güçlü bir yürütmeyi elinde tutacak" ifadeleri yer aldı.
Laura Pitel ve Funja Guler imzalı haberde Erdoğan'ın "Türkiye demokratik bir devrim gerçekleştiriyor, çıtayı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarıyor" sözlerine yer verildi.
ERDOĞAN'A TAM KONTROL
The Times gazetesi ise birinci sayfasında "Tartışmalı seçim zaferi Erdoğan'a devletin bağımsız kalan son aygıtlarının da neredeyse tam kontrolünü verdi" diye yazdı.
Seçime dünya haberleri sayfasının manşetinde yer veren The Times, pek çok kişinin Erdoğan'ın otoriterleşmesinin artmasından endişe ettiğini aktardı.
TEBRİK EDEN İLK AB ÜLKESİ MACARİSTAN OLDU
Hannah Lucinda Smith imzalı haberde "Erdoğan gibi popülist yöntemler kullanmakla suçlanan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın" Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden ilk AB ülkesi lideri olduğu belirtildi.
MÜHÜRSÜZ OY TARTIŞMALARINI MANŞETE TAŞIDILAR
Seçimi ilk sayfasında gören bir diğer gazete de The Daily Telegraph'tı.
Gazete dünya haberleri sayfasının manşetinde yer verdiği haberin başlığına muhalefetin oylar sayılmaya başladıktan sonra yaptığı "manipülasyon" eleştirilerini taşıdı.
Türkiye'nin 1950'lere kadar uzanan bir adil seçim geleneği olduğunu belirten Telegraph, geçen yılki referanduma mühürsüz oy tartışmasının damga vurduğunu hatırlattı.
MEDYAYI ELEŞTİRDİLER
Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:
"Hem devlet medyası hem de özel medya seçim döneminde Erdoğan'ı pozitif bir şekilde işlerken muhalefeti genelde görmezden geldi. CHP Erdoğan'a kendi adaylarından 12 kat daha fazla yer verildiğini açıkladı."
"2028'E KADAR İKTİDARDA KALABİLİR"
Gazete internet sitesinde ise "Muzaffer Erdoğan zafer konuşmasında savaşçı bir tondaydı" başlığını kullandı.
Guardian'ın haberinde "Erdoğan tekrar seçilmesi durumunda 2028'e kadar iktidarda kalabilir" ifadeleri yer aldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hdp Oylarında Dikkat Çeken Detay! Emanet Oylarla Mı Meclis'e Girdi?
- Polis, Ak Partililer İle Chp'liler Arasında Çıkan Kavgaya Biber Gazıyla Müdahale Etti
- Dünya İzledi! Dış Basın Türkiye'nin Seçimini Anbean Takip Etti
- Chp, 25 İlde Milletvekili Çıkarmayı Başaramadı!
- Seçim Öncesi Silahlı Saldırı İle Gündeme Gelen Suruç'ta Kim Kazandı?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar