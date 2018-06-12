Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında bahsettiği hizmetlerden biri olan millet kıraathanelerinin İstanbul'daki ilk örneği Sultanbeyli'de hizmete açıldı.

Battalgazi Mahallesi, Kubbe Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Nikâh Sarayı yanında hayata geçirilen Aydos Edebiyat Kıraathanesi'nin açılış programına İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz katıldı.

BAŞKAN KESKİN'DEN TEŞEKKÜR

Açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Aydos Edebiyat Kıraathanemizin açılışını bugün sizlerin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Göstermiş olduğunuz fedakârlık ve bizleri bugün burada yalnız bırakmadığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İstanbul'a kazandırdığımız bu kültür eserinin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç biliyorum. Sultanbeyli'ye, İstanbul'a kültür eserleri kazandırmak, bu kültür eserlerinin içinde gençlerimizi ecdadımızın yürüdüğü o medeniyet yolunda yürütebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü bizim kültürümüz öyle bir kültür ki medeniyetimizden ayrılamaz, ayrıldı mı yozlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalır." açıklamalarında bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Özellikle edebiyat kıraathanesi denilince kelime manası okuma olan bu yerlerin eski günlerine kavuşmasını diliyorum. Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz, kendisine teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu projelerle insanlarımız kitapla, medeniyetle buluşacaklardır. Yayında, kültürde ve okumada gayretlerimizin devam etmesini diliyorum." dedi.

"İNŞALLAH ÇOK DAHA GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Son olarak konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Sultanbeyli Belediye Başkanımızı kültür ve irfan hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. İhtiyaçları diğer ilçelere göre daha fazla olan bir yerde kültür hizmetlerini aksatmadan, hatta diğer ilçelere örnek olabilecek şekilde bu kültür hizmetlerini, programlarını sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sultanbeyli'de güzel şeyler oluyor, inşallah çok daha güzel şeyler olacak. Allah hayırlı uğurlu etsin." diyerek sözlerini tamamladı.

AÇILIŞ KURDELESİNİ BİRLİKTE KESTİLER

Protokol konuşmalarının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek Aydos Edebiyat Kıraathanesi'ni gezdiler.

ÇAY VE KAHVE EŞLİĞİNDE KİTAP KEYFİ

Aydos Edebiyat Kıraathanesi'nde yaklaşık 7000 adet şiirle ilgili edebiyat kitabı bulunuyor. İki kat ve bir de terastan oluşan kıraathanede vatandaşlar kitaplarını okuyup çay ve kahve hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.

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Kaynak: haberinburada