Dün sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı Kanaat Önderleri İftarı programındaki sinirli halleri oldu. Özellikle kimliği belirsiz kişiler tarafından "prompter kazası" olarak lanse edilen ve bu nedenle Erdoğan'ın sinirlendiği sanılan olayın iç yüzü detaylar incelenince ortaya çıktı.

TAYYİP ELÇİ KORUMA ENGELİNE TAKILDI

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında oturan M. Tayyip Elçi'nin, iftarını yaptıktan sonra akşam namazını kılmak için mescide ayrıldığı görülüyor.

Elçi, namazını kılıp geri dönerken konuşmanın başlamış olması sebebiyle koruma engeline takılıyor ve yerine geçmesine izin verilmiyor.

CUMHURBAŞKANI KORUMA MÜDÜRÜ'NÜ UYARDI

Bunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen koruma müdürü Muhsin Köse'yi sinirli bir şekilde yanına çağırarak uyarıyor.

ERDOĞAN, MİSAFİRİ OTURANA KADAR KONUŞMASINA BAŞLAMIYOR

Koruma müdürünün talimatıyla, korumalar hızlıca hareketleniyor ve Elçi'nin içeri girmesini sağlıyor. Döndüğünde koltuğuna bir başkasının oturduğunu görüp tereddüt eden Elçi'yi Cumhurbaşkanı eliyle işaret ederek kendi koltuğuna davet edip oturtuyor. Misafiri oturana kadar da konuşmasına başlamıyor.

MUHAMMED TAYYİP ELÇİ KİMDİR?

Muhammed Tayyip Elçi 1973 yılında Diyarbakır'a bağlı Beybulak köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde okudu. 1989-1993 yıllarında Ortaokul ve liseyi Şanlıurfa İmam-Hatip Lisesi'nde dışarıdan bitirdi. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandıysa da okuma imkânı bulamadı. Bu arada bölgenin önde gelen âlimlerinden olan babasından Arapça ve temel İslam ilimlerini ders alarak icazet aldı.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİNİ İKİNCİLİKLE BİTİRDİ

2001 yılında başladığı Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans bölümünü 2003 yılında onur belgesiyle bitirdi. 2005 yılında başladığı Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2008 yılında ikincilikle bitirdi. Aynı üniversitede Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında "Son Dönem Âlimlerinden Molla Sadrettin Yüksel ve Fetvâları" isimli teziyle yüksek lisansını 2010 yılında tamamladı. Halen mezkûr üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı'nda "Arap Dilinin Hanefi ve Şafii Mezheplerinin İhtilafındaki Rolu" tezi üzerinde doktora çalışmasını sürdürmektedir.

NORMAL DÜZEYDE FARSÇA İLERİ DÜZEYDE ARAPÇA BİLİYOR

2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatiplik görevine başladı. Halen Diyarbakır ili, Hani ilçe vaizi ve Sur ilçesi, Suffe Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda öğretici/müderris ve yönetici olarak hizmet etmeye devam etmektedir. Normal düzeyde Farsça ve ileri düzeyde Arapça bilen ve bazı dergi ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda makaleleri yayımlanmış ve çok sayıda röportaj vermiştir. Elçi, evli ve yedi çocuk babasıdır.

Kaynak: haberinburada