ERDOĞAN'IN 'HADDİNİ BİL' DEDİĞİ ABD'Lİ GENERALDEN SKANDAL SÖZLER!
Suriye'nin Menbiç kentinde dün ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel'in başkanlığındaki bir heyet incelemelerde bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, Münbiç ziyareti sonrasında yerel bir basın kuruluşuna verdiği röportajda, "Buradaki ziyaretimizin amacı Münbiç Askeri Konseyi ve Münbiç sivil yönetimine verdiğimiz güçlü desteğin sürdüğünü göstermek için" açıklamasında bulundu.
ŞEHRİ GEZİP DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI
Sokakları dolaşan Votel önderliğinde heyet, heyet sonra kentin sivil ve askeri yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra Votel'in yaptığı açıklama, YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi konusunda varılan mutabakata gölge düşürecek cinstendi.
CUMHURBAŞKANI, "HADDİNİ BİL" DİYEREK UYARMIŞTI
Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekat Komutanlığının başında bulunan Orgeneral Votel, YPG ile olan yakınlığı ile de biliniyor. Votel'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında darbeci generaller ile ilgili söylediği "ABD ordusunun yakın müttefikleri" açıklaması büyük tepki çekmiş, Organeral Votel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da "Haddini bil" diyerek uyarılmıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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