Yerli helikopter için çekirdek motorun imalatı tamamlandı. Motor ilk ateşleme testinden başarıyla geçerken iyi haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar twitter hesabından duyurdu.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli helikopter için ilk adım atıldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, yerli helikopter için çekirdek motorun imalatını tamamladı.

İLK ATEŞLEME TESTİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

Savunma Sanayinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yerli motor projesinin en önemli kısmı olan çekirdek motorun imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı helikopter motoru geliştirme projesi kapsamında çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yerli motor projesinin en önemli kısmı olan çekirdek motorun imalatının tamamlandığını ve ilk ateşlemenin gerçekleştirildiğini açıkladı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; Özgün Helikopterimiz T625'e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.Yerli motorlar ayrıca stratejik öneme sahip.

BAYKAR MAKİNA TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

İlk ateşlemenin başarıyla tamamlanmasının ardından BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Milli türbin motorumuzun stratejik sınıftaki İHA'ları da uçuracağını açıkladı.

Bayraktar yerli motorla ilgili mesajında, "TEI tarafından geliştirilen Milli türbin motorumuz aynı zamanda ileride stratejik sınıftaki IHA'larımızı uçuracak. Türkiye'nin ilk Milli turboşaft motoru hayırlı uğurlu olsun. Adım adım; Havacılıkta yeniden diriliş. Semalarımızda kuşlar gibi Tümüyle bağımsız ve özgür!" ifadeleri yer aldı.

Selçuk Bayraktar yerli motorun insansız hava aracında da kullanılacağını duyurdu.

Kaynak: haberinburada