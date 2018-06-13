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Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı: 50 milyar avro katkı sağlayacak

ERDOĞAN'DAN YERLİ OTOMOBİL PAYLAŞIMI: 50 MİLYAR AVRO KATKI SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli yerli otomobilin 2021'de yola çıkacağını belirterek, bunun gayri safi yurtiçi hasılaya 50 milyar avro katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin petrol bağımlılığını azaltacağını söyledi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Yerli Otomobil Paylaşımı: 50 Milyar Avro Katkı Sağlayacak(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikli yerli otomobilin 2021'de yola çıkacağını belirterek, bunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 50 milyar avro katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin petrol bağımlılığını azaltacağını söyledi.

"YERLİ OTOMOBİLİMİZ, 50 MİLYAR AVRO KATKI SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan elektrikli yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu. "2021'de yollara çıkacak olan elektrikli yerli otomobilimiz, gayri safi yurtiçi hasılaya 50 milyar avro katkı sağlayacak, petrol bağımlılığımızı azaltacak. Vakit yerli otomobil vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında elektrikli yerli otomobil projesine ilişkin detayları içeren bir görsele de yer verdi.

Erdoğan'ın paylaştığı görselde, Türkiye'nin otomobilinin ekonomiye katkıları şöyle sıralandı:

100'E YAKIN SEKTÖR GELİŞECEK

Bilişim, yazılım ve dijital teknolojileri geliştirecek. Petrole bağımlılığı azaltacak. Akıllı sürüş sistemleri ile geleceğin teknolojilerini yansıtacak. 100'e yakın yan sektör gelişecek.

2021'DE YOLLARDA OLACAK

Türkiye'nin otomobilinin 2021'de yollarda olacağının altı çizilen görselde, "Türkiye'nin otomobilinin GSYH'ye katkısının 50 milyar avro, cari açığa katkısının 7 milyar avro, istihdama katkısının 20 bin" olacağı belirtildi.

ERDOĞAN, OTOMOTİV SANAYİ İHRACATI VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Otomotiv sanayi ihracatı verilerinin de yer aldığı görselde 2002'de 4,8 milyar dolar olan ihracatın 6 kat artış göstererek 2017'de 28,5 milyar dolara ulaştığı, otomotiv sanayindeki yıllık üretimin de 2002'de 347 bin adet gerçekleştiği, 2017'de ise 1 milyon 696 bine ulaşarak 4,8 kat artış gösterdiği kaydedildi.

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Kaynak: haberinburada



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