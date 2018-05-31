Mustafa Kemal'den İlginç Sevinç Gösterisi! İzleyenleri Kahkahaya Boğdu
Ümit Karan'ın Sakatlığı Hilmi Cem'i Korkuttu!
Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
Survivor'da Ünlüler Adası Ödül Talebinde Bulundu: Restorana Gitmek İstiyoruz
Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı
Shakira İstanbul Konseri Öncesi Hayranlarına Seslendi!
Abd'den Çin'e Pasifik Tehdidi: Küçük Adaları Yok Etme Konusunda Deneyimliyiz
Fikret Orman Ailesiyle Birlikte Sokak İftarına Katıldı!
Yunanistan'da Gözaltına Alınan Chp'li Meclis Üyeleri 4 Saat Sonra Serbest Bırakıldı
Buse Varol'a Yapılan Hareket Sosyal Medyayı Birbirine Düşürdü!
Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
Ak Parti'li Tuğrul Türkeş'ten Cumhur İttifakı Çıkışı: 24 Haziran'dan Sonra Dağılacak
Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı: Yurt Dışındaki Paralarınızı Bankalarımıza Yatırın
İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
Medyada Bomba İddia: Doğuş Yayın Grubu Bim Marketler Grubuna Satılıyor!
Ali Koç'tan Olay Yaratan Terraneo Sözleri: Hala Maaş Ödeniyor
Everton'da Cenk Tosun'un Yeni Hocası Belli Oldu
Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA DÖVİZ ÇAĞRISI: YURT DIŞINDAKİ PARALARINIZI BANKALARIMIZA YATIRIN


Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı: Yurt Dışındaki Paralarınızı Bankalarımıza Yatırın
Tarih : 31 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı: Yurt Dışındaki Paralarınızı Bankalarımıza Yatırın(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK'in düzenlediği esnaf iftar programında konuştu.

"SİYASETİN ÇIRAKLARINA TÜRKİYE EMANET EDİLMEZ"

Erdoğan konuşmasında, Eskiden kapılarda bekleniyordu. Artık kendi silahlarımızı yapar hale geldik." dedi. "Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez" diyen Erdoğan, Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz." dedi.

Erdoğan ayrıca, Afrin'de 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA DÖVİZ ÇAĞRISI

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim." dedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Vatandaşlara  Döviz  Çağrısı  Yurt  Dışındaki  Paralarınızı  Bankalarımıza  Yatırın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER