ERDOĞAN'DAN SEÇİME 6 GÜN KALA 'DİJİTAL TÜRKİYE' HAMLESİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital dönüşüm ve atılım programlarımızla 2 bin 500 dijital yenilik projesini destekliyor, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı
"VAKİT DİJİTALLEŞME VAKTİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi isimli görseli paylaşarak, "Vakit Dijitalleşme Vakti. Vakit Türkiye Vakti!" dedi.
5 yıllık hedeflerin de yer aldığı görselde şu ifadeler yer alıyor:
36 bin öncelikli teknolojilerde ihtisaslaşmış AR-GE personeli
15 adet Gigabit düzeyinde erişim hızına sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesi
50 adet Gigabit düzeyinde eriğim hızına sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Bin 1700 adet imalat sanayinde dijital dönüşüme başlayan işletme
10 adet dijital teknoloji eğitimi veren tematik meslek lisesi
75 bin adet imalat sanayinde dijital yetkinlik kazandırılmış nitelikli çalışan2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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