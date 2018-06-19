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Erdoğan'dan müjde: Türksat 5A ve 5B'yi Musk'ın roketiyle fırlatacağız

ERDOĞAN'DAN MÜJDE: TÜRKSAT 5A VE 5B'Yİ MUSK'IN ROKETİYLE FIRLATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü nükleer santralini de kuracağız. 2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük" dedi.

Tarih : 19 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Müjde: Türksat 5A Ve 5B'yi Musk'ın Roketiyle Fırlatacağız(8/10)4

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü nükleer santralini de kuracağız. 2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük" açıklaması yaptı.

"AKŞAM İLGİNÇ BİR CANLI YAYINA KATILACAĞIM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akşam ilginç bir canlı yayına katılacağım" demişti. Katıldığı yayında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, programın moderatörlüğünü bizzat yaptı.

"ÜÇÜNCÜ NÜKLEER SANTRALİNİ DE KURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi nükleer enerji santrallerini yapacağını, birilerinin söylediği oyunlara gelmek istemediklerini belirterek, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü nükleer santralini de kuracağız. Şu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Belki daha fazlasını Sinop'la karşılayabiliriz.Nükleer enerji çevre kirliliği açısından tehdit oluşturuyormuş. Dünyada kullanan ülkelere baktığımızda, bu işe karşı olduğunu söyleyenlerin çoğunda nükleer santral var. Artık bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

"ELON MUSK'IN FALCON ROKETİYLE UZAYA UYDU FIRLATACAĞIZ"

Erdoğan, "2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydu fırlatıldı. Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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