Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanlığının seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği miting nedeniyle Diyarbakır'a geldi. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan konuşmasına, Diyarbakır şivesiyle, "Sahan bağınca keyfim geli Diyarbekir" diyerek başladı.

"DİYARBEKİR GÜNEYDOĞU'NUN İSTANBUL'U OLDU"

Meşreplerinde asla ayrımcılığın olmadığını anlatan Erdoğan, "Hizmet söz konusu olduğunda ayrımcılık bir yana, geri kalmış bölgelerimize daha çok imkan sağlıyor, daha çok kaynak aktarıyoruz. Yani pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Diyarbekir uzun yıllar ihmal edilmişti. Biz, 'İzmir, Bursa, Konya ve Kayseri'de ne varsa Diyarbekir'de de o olsun' dedik. Bunun için son 16 yılda Diyarbekir'e 35,5 buçuk katrilyon lira yatırım yaptık. 'Burayı ayağı kaldıracağız' dedik ve hamdolsun Diyarbekir şuanda yaptığımız yatırımlarla Doğu'nun ve Güneydoğu'nun İstanbul'u İzmir'i haline geliyor" şeklinde konuştu.

BİN 200 YATAKLI HASTANE MÜJDESİ

Kentteki diğer yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Sağlıkta Diyarbakır'a bin 242 yataklı 17 hastane ile birlikte 43 sağlık tesisi kazandırdık. Bunlardan biri de 400 yataklı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 150 yataklı Silvan Devlet Hastanesi. Kayapınar Şehir Hastanemiz bin 200 yataklı dev bir eser olacak. Durmak yok. Yakında ihalesi yapılıyor, hemen ardından inşaatına başlayıp, tamamlayacağız" dedi.

"TERÖRÜN KOL GEZDİĞİ YERDE ARTIK TURİSTLER GEZECEK"

Diyarbakır'ın sembol ilçelerinden olan Sur'un eski haline getirilebilmesi için alt yapı çalışmalarından bahseden Erdoğan, "Sur'un kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu altyapısını sıfırdan yaptık. Yepyeni bir sur ortaya çıktı. Dicle Vadisi'ne 320 dönümlük park yaptık. Diyarbakır demek tarihi taş evler demek. Şuana kadar 350 taş evin inşasına başladık. Bu rakam bin 500'e çıkacak. İnşallah tüm taş evler bir yıl içerisinde bitirilecek ve hak sahiplerine teslim edilecek. Turistler buraya, Dicle vadisine taş evlere akın edecek. Terörü kol gezdiği buralarda bundan sonra turistler gezecek" ifadelerini kullandı.

"SULAMA PROJELERİ BÖLGEYE KATKI SAPLAYACAK"

Erdoğan, sulama projelerinin bölgeye katkı sağlayacağını belirterek "Sulama projeleri bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak 7 barajın inşaat çalışmaları devam ediyor. Bunlardan biri de Silvan Barajı'dır. Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak da bilinen bu baraj Dicle üzerindeki en büyük sulama amaçlı eserdir. 2 milyon 350 bin dekar arazi sulanacak. Ülke ekonomisine yıllık 1,2 katrilyon TL katkı sağlayacak olan bu baraj aynı zamanda enerji de üretecek. Silvan Barajı'nın yapım çalışmalarını yarıladık. Bay Kemal, Diyarbakır'dan sesleniyorum, İnce İnce Bay Muharrem'e de sesleniyorum, bugüne kadar tarımsal desteğimiz Diyarbakır'da yaklaşık 4 katrilyon TL oldu. Hizmetleri saymayı bitiremiyoruz" dedi.

"TÜRBE ZİYARET EDER GİBİ DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDİYORLAR"

Konuşmasında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'da, 'Sokağa dökülün' diyen kimdi. Edirne'deki değil mi? Ne oldu, 53 kardeşimiz orada öldürüldü, şehit oldu. Ölenler kimdi? Benim Kürt kardeşlerim değil miydi. Yasin Börü evladımızı bunlar öldürmedi mi, bunlar şehit etmedi mi? Şimdi Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Şimdi hepsi türbe ziyaret eder gibi beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor, 'Gidip ziyaret edeceğim' diyor. Yahu ziyaret etsen ne yazar. Oradan sana ne gelecek. Sen benim halkımı ziyaret et. Bak bakalım bu halk sana ne diyecek. Gel Diyarbakır'a bak sana diyecek. 53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır, bunun bedelini er ya da geç ödeyecektir. Yoksa tarih bizleri affetmez. Onun için de dik duracağız, sağlam duracağız ve inşallah 24 Haziran'da sandıkta benim o Kürt kardeşlerimin ölümüne imkan ve zemin hazırlayan Demirtaş'a da hesabını soracağız. Bugüne kadar ağzıma almadım ama 53 kardeşim nedeniyle ağzıma aldım. Yoksa muhatabım değil. Benim Kürt kardeşlerimi bunlar sömürdüler. Öyle saz çalmak Kürt kardeşlerime hizmet olmuyor. Buna hiçbir devlet izin vermez" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HEPİMİZİNDİR"

Bugüne kadar yaptıkları hiçbir reformdan pişman olmadıklarını ve hiçbir haktan geri dönmeyeceklerini anlatan Erdoğan, şöyle dedi: "Çünkü bizim attığımız adımlar, halkımıza sağladığımız imkanlar tüm bu haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik. Attığımız her adımı uzun uzun düşünerek yaptık. Eğer bir şeye karşı çıktıysak sizlerin menfaatine yönelik sebepleri vardır. Sınırların ötesinde oynanan oyunlarında hiçbiri Diyarbakır'ın da, Türkiye'nin de hayrına değildir. Selahattin Eyyübi'nin torunlarından intikam almak için kurulan tezgahlarla kimseyi kandıramazlar. Dün PKK'yı kullananlar bugün FETÖ'yü baş tacı yapıyorlar. Onların derdi hep birlikte temsil ettiğimiz değerlerdir. O yüzden diyoruz ki, coğrafyamızda ne yapacaksak hep birlikte yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devleti. Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Irak'ta, Suriye'de verdiğimiz mücadele ile asırlardır bizleri birbirine düşüren tuzağa karşı çıkıyoruz. Terör örgütleri kullanılarak insanların birbirlerine kırdırılmasına karşı çıkıyoruz"

" ARTIK BUNLARA 'DUR' DEMENİN ZAMANI GELDİ"

Şimdiye kadar bölücü terör örgütünün listelerini dağın başında yapıp, meclise gönderdiği vekillerin hizmet etmediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hangi gün hangi zaman kapınızı çalıp hal hatırınızı sordular. Sizi boş laflarla sloganlarla kandırmaya çalışmak dışında ne yaptılar. Seçimde oyu sizden alıp gidip batıdaki marjinal kesimlerin terör örgütlerinin hizmetkarlığına soyunmaktan başka ne yaptılar. Öyleyse çok daha kararlı olacağız. Bu şehirleri yıllarca bunların belediye başkanları yönetti. Hangi hizmeti aldınız. Çöpleriniz mi toplandı, caddeler mi pırıl pırıl yapıldı. Alt yapınızı mı gelişti, suyunuz mu aktı. Kayyumlar görev yapmaya başladıktan sonra şehirler hizmet görmeye başladı. Artık bunlara dur demenin zamanı geldi. Siz isterseniz bu alçak oyunu bozarsınız. Hak ve özgürlüklerinize sahip çıkacak, kimselere oy vermenizi bekliyoruz. AK Parti sizin desteğinizi ve oylarınızı istiyor. Bu oylarla güçlenelim istiyoruz. Bütün gücünüzle bize destek vermenizi istiyoruz. Sizlerden şahsımı Diyarbakır'ın adayı olarak da görmenizi istiyorum."

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada