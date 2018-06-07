Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmaktan, yıkmaktan, kapatmaktan bahsedenler, önce gelsinler, buradaki eserleri bir görsünler ve burada verilen hizmetleri de incelesinler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmaktan, yıkmaktan, kapatmaktan bahsedenler, önce gelsinler, buradaki şu eserleri bir görsünler ve burada verilen hizmetleri de incelesinler."

"BANA MUHTAR BİLE OLAMAZ DEDİLER"

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: Ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimiz nezdindeki ibra belgelerimizdir, berat belgelerimizdir. İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız. Bana muhtar bile olamaz dediler, Ama muhtar bile olamaz dedikleri Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı olarak karşınızda.

'BİZİM İŞİMİZ TÜRKİYE'YE ESERLER KAZANDIRMAKTIR'

Tüm illerimize Millet Kıraathaneleri kuracağız. İskambil, okey oynama yeri değil. İçinde yoğun bir şekilde kitaplar olacak. Bir köşesinde çayı, gazeteleri, keki, dergileri olacak. Rami Kışlası'nı da kütüphaneye çeviriyoruz. İçinde 7 milyon cilt kitap olacak. Bizim işimiz Türkiye'ye eseler kazandırmaktır. Türkiye'nin 16 yıl önceki hali ile bugünkü halini zihninizde bir karşılaştırın. 16 yılda 284 bin derslik kazandırdık. 526 bin öğretmen vardı. Buna 585 bin öğretmen daha ilave ettik.

"CHP'NİN İKTİRDA OLDUĞU YILLARDA SINIFLARDA SOBA VARDI"

CHP'nin iktidarda olduğu yıllarda sınıflarda 75 öğrenci vardı. Doğalgaz yoktu, sınıflarda sobalar vardı.

"HASTANELERE SAĞLAM GİRSEN HASTA ÇIKILIYORDU"

Enbüyük devrimlerden birini sağlık alanında yaptık. Hastanelere sağlam girsen hasta çıkılıyordu. Bunları dönüştürmekle kalmadık bunlara 130 bin yatak ilave edildi.

Kaynak: haberinburada