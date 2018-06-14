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Erdoğan'dan Moody's'e gözdağı: 24 Hazirandan sonra operasyon çekeceğiz

ERDOĞAN'DAN MOODY'S'E GÖZDAĞI: 24 HAZİRANDAN SONRA OPERASYON ÇEKECEĞİZ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu için "24 Haziran'dan sonra Moody's'e operasyon çekeceğiz. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar" dedi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's için "24 Haziran'dan sonra biz Moody's'e operasyon çekeceğiz. Biz onların üyesi değiliz. Ayıp denen, edep denen bir şey var. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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