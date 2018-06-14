ERDOĞAN'DAN MOODY'S'E GÖZDAĞI: 24 HAZİRANDAN SONRA OPERASYON ÇEKECEĞİZ
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu için "24 Haziran'dan sonra Moody's'e operasyon çekeceğiz. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's için "24 Haziran'dan sonra biz Moody's'e operasyon çekeceğiz. Biz onların üyesi değiliz. Ayıp denen, edep denen bir şey var. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar." dedi.
Kaynak: haberinburada
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