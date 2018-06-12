Çukur'un Görkemli Sezon Finali Gösterimi Hollywood Galalarını Aratmadı
İtalyan Devi Roma, Ajax'ın Genç Yıldızı Kluivert İle Anlaşma Sağladı
Roma, Beşiktaş'ın İstediği Yıldız İçin Gelen Teklifi Reddetti
Eden Hazard, Belçika Milli Takımının Kaptanı Olduğunu Carrasco'ya Gösterdi
Acun Ilıcalı'dan Şaşkınlık Yaratan Turabi Açıklaması: Survivor'da Oyun Oynama Şansın Gözükmüyor
Bakan Bak İddialı Konuştu: En Yeni Stadyumlar Türkiye'de
Fahriye Evcen Türk Oyuncuların Ulaşamadığı Seviyeye Ulaştı
Erdoğan'dan Kritik Ohal Açıklaması: 24 Haziran'dan Sonra Neşter Vurabiliriz, Ara Verebiliriz
Erdoğan, Yerli Otomobilin Seri Üretimi İçin Tarih Verdi!
Belçika Hazırlık Maçında Kosta Rika'yı 4-1 Yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Kupasında Favori Almanya
Başbakan'dan Jandarmalara İntibak Müjdesi: Mağduriyetlerini Gidermek İçin Çalışıyoruz
Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü
Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması: Şartlar Oluştu
Cristiano Ronaldo, Ağlayan Minik Taraftarını Görünce Dayanamadı
Napoli, 25 Yaşındaki İtalyan Futbolcu Verdi'yi Kadrosuna Kattı
Son Dakika! Erdoğan, Muharrem İnce'nin Diyarbakır Mitingini Değerlendirdi: Katılanların Hepsi Hdp'liydi
İzmir Ve Manisa'nın Yıllardır Beklediği Proje Ulaşıma Açıldı
Hakan Hatipoğlu Çılgına Döndü! Mustafa, Adem Ve Hakan Kavgası Ekranlara Yansıdı
'kız Kardeşimi Neden Kaçırdın' Diyerek Genç Adama Kurşun Yağdırdı!

ERDOĞAN'DAN KRİTİK OHAL AÇIKLAMASI: 24 HAZİRAN'DAN SONRA NEŞTER VURABİLİRİZ, ARA VEREBİLİRİZ


Erdoğan'dan Kritik OHAL Açıklaması: 24 Haziran'dan Sonra Neşter Vurabiliriz, Ara Verebiliriz
Tarih : 12 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Kritik Ohal Açıklaması: 24 Haziran'dan Sonra Neşter Vurabiliriz, Ara Verebiliriz(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL ile ilgili "24 Haziran'dan sonra neşter vurabiliriz, ara verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda OHAL sonrasında tekrar getirilebilir" açıklaması yaptı.

OHAL'İN NE ZAMAN KALKACAĞI KONUSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TGRT Haber'de "Seçim Özel" programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'in ne zaman kaldırılacağına dair açıklamalarda bulundu.

"NEŞTER VURABİLİRİZ, ARA VEREBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: OHAL'in getirilmesinin sebebi terör odaklıydı. Bunun birinci hedefinde FETÖ, PKK vb. terör örgütleri vardı. Biz terörle mücadeleyi rahatlattık. Şu anda bu işi ciddi manada yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra neşter vurabiliriz, ara verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda OHAL sonrasında tekrar getirilebilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Kritik  Ohal  Açıklaması  24  Haziran  Dan  Sonra  Neşter  Vurabiliriz  
Ara  Verebiliriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER