Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaptığı açıklamada "Menbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Menbiç ile ilgili "Menbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Bölgeyi aşma aşama temizleyeceğiz. Anlaşmayı adım adım uyguluyoruz" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SINIRIMIZDAKİ UNSURLARI BULUNDUKLARI BÖLGEYİ TERK ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Menbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Menbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"BİZ BUNU DİPLOMASİ YOLUYLA YAPTIK"

Erdoğan, "Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Menbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada