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Erdoğan'dan kritik açıklama: Araçlar otoparka park edecek, sokağa değil

ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: ARAÇLAR OTOPARKA PARK EDECEK, SOKAĞA DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her mahallenin ortak otopark alanı olacak. Araçlar otoparka park edecek, sokağa değil" açıklaması yaptı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Kritik Açıklama: Araçlar Otoparka Park Edecek, Sokağa Değil(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa mitinginde halka seslendi. Erdoğan, "Mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil" açıklaması yaptı.

"ARTIK PARK SİSTEMLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız. Yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bay Muharrem üniversiteyi ücretsiz yapacağım diyor. Zaten bizim dönemimizde ne zaman ücretli oldu?

Bay Kemal'in döneminde hastaneye sağlam girsen hasta çıkardın. ABD'nin Cleveland'i varsa bizim de şehir hastanelerimiz var.

Bu pazar aynı zamanda Mart 2019'un işaret fişeğidir. Onu da bilin.

Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırsa çalışsınlar turistler geliyor. Niye? Türkiye bir başka ülke.

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Kaynak: haberinburada



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