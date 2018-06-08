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Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun tazminata mahkum edilmesine ilk yorum!

ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU'NUN TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİNE İLK YORUM!

Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" sonrası mahkeme tarafından tazminata mahkum edilmesini değerlendiren Erdoğan, "İftira atan Kılıçdaroğlu'nun iddiası toplamda 170 milyar TL tazminata mal oldu." dedi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Tazminata Mahkum Edilmesine İlk Yorum!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında, 'Man Adası iddiaları' ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun manevi tazminata mahkum edilmesini değerlendirdi.

ERDOĞAN, KANAL D-CNN TÜRK ORTAK YAYININA KATILDI

Buket Aydın moderatörlüğündeki 'Seçim Özel'de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI ÇOK ÇİRKİN"

Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle tazminata mahkum edilmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çok çirkin. Man adasına para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nun iddiası toplamda 170 milyar TL tazminata mal oldu. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlamento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZIN HEPSİ DAVA AÇIYOR"

Muhalefetin iddialarına sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyor. Muharrem İnce buradan nereye varır ben bilemem. ama hırsızlık konusunda itham etmek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine karar işlemiş. Her seferinde akıl almaz bir şekilde buna devam ediyorlar. Arkadaşlarımız davalarını açıyorlar. Yargı ne kadar verir onu bilemem ama 'hırsızlık' ithamının ben ciddi bir cezasının olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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