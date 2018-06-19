Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'e Teknoloji Üssü inşa ediyoruz. Elektronik, kimya ve bilişim odaklı projelerimizle Ege Bölgesi ve Türkiye küresel ölçekte rekabetçi olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İzmir'e teknoloji üssü inşa ediyoruz. Elektronik, kimya ve bilişim odaklı projelerimizle Ege Bölgesi ve Türkiye küresel ölçekte rekabetçi olacak. Vakit Bilişim Vakti. Vakit Türkiye Vakti!" dedi.

"İZMİR'E TEKNOLOJİ ÜSSÜ İNŞA EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından İzmir'e kurulacak teknoloji üssüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"İzmir'e teknoloji üssü inşa ediyoruz. Elektronik, kimya ve bilişim odaklı projelerimizle Ege Bölgesi ve Türkiye küresel ölçekte rekabetçi olacak. Vakit bilişim vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadesini kullanan Erdoğan, projeye ilişkin detayların yer aldığı görseli de paylaştı.

ULUSLARARASI ALANDA REKABET EDECEK BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURULACAK

"Teknolojide Milli Atılım" başlığıyla hazırlanan görselde, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve inovasyon kuruluşlarının yer aldığı, yakın çevresiyle bir ekosistem oluşturan, üreteceği teknoloji ve ürünlerle ülke ekonomisine belirgin bir katma değer kazandıran, uluslararası alanda rekabet edecek bir teknoloji üssünün faaliyete geçirileceği belirtildi.

GSYH'YE 25 MİLYAR LİRA KATKI YAPACAK

Proje kapsamında, kimya ve malzeme, sağlık bilimleri, elektrikli teçhizat, bilgisayar ve elektronik ile bilişimin, odak teknolojiler olduğuna işaret edilen görselde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) 25 milyar lira katkı sağlayacak projeyle toplam 40 bin kişinin istihdam edileceği, şirket sayısının 800, toplam yatırımın 1,4 milyar lira olacağı bilgisine yer verildi.

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Kaynak: haberinburada