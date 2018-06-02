ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: BİZ TERÖRİSTLERİN APOLETİNİ SÖKTÜK, MÜCADELE EDENLERİN DEĞİL!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da iftar programında konuştu. Erdoğan "24 Haziran seçimlerinde sadece ne yapabileceksek onu söylüyoruz. Yerli marka otomobil diyoruz, kanal İstanbul diyoruz" dedi.
"SİZ O TERÖRİSTLE ANKARA'DAN İSTANBUL'A KOL KOLA YÜRÜDÜNÜZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da iftar programında konuştu.
Cumurbaşkanı İnce'nin "apoletlerini sökeceğim" sözleri için "Metin Kemal paşamıza takmış. 'Erdoğan şu kadar komutanın apoletini sökmüş' diyor. Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük" dedi. Siz teröristin kim olduğunu bilmiyorsun zaten siz o teröristlerle Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz" dedi.
İNCE, TEMELLİ PAŞA İÇİN "APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM" DEMİŞTİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i sert bir dille eleştirmişti. İnce, Orgeneral Temel için "O generalin apoletlerini sökeceğim." demişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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