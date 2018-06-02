Kendisini alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için "Apoletlerini sökeceğim" diyen Muharrem İnce'ye cevap veren Erdoğan "Bu millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için "Apoletini sökeceğim" diyen Muharrem İnce'ye yanıt verdi.

"MİLLET SANA O FIRSATI VERMEZ"

"Bu millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez" diyen Erdoğan "Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada