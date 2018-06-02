Emre Can İtalyan Devi İle Anlaşma Sağladı
Ali Koç İddialı Konuştu: Bir Hayali Gerçekleştireceğiz
Cenk Tosun: Takım Arkadaşlarım Ve Türk Halkından Özür Dilerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! İşte Yerli Otomobil Projesinin Ceo'su
Millilerden Gollü Beraberlik
Erdoğan'dan İnce'nin İddiasına Sert Yanıt: İspat Etmezsen Namertsin
Milli Takımın, Tunus'la Oynadığı Maçta Saha Karıştı!
Fransa, Hazırlık Maçında İtalya'yı Rahat Geçti: 3-1
Mesut Özil'den Alman Basınına Diriliş Ertuğrul'lu Mesaj!
Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
Filistinlilerin Korunmasını Ön Gören Bm Tasarısını, Abd Veto Etti!
Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi
Bursaspor'dan İbrahim Yazıcı'ya Büyük Vefa
Bakandan 100 Bin Yeni Emekliye Bayram İkramiyesi Müjdesi!
Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
Erdoğan, Uber Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok
Abd Başkanı Trump İle Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek

ERDOĞAN'DAN İNCE'NİN İDDİASINA SERT YANIT: İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN


Erdoğan'dan İnce'nin İddiasına Sert Yanıt: İspat Etmezsen Namertsin
Tarih : 02 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : Erdoğan'dan İnce'nin İddiasına Sert Yanıt: İspat Etmezsen Namertsin(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin, "Parti kurarken Gülen'den izin alındı" iddiasına 'Eğer bunu ispat etmezsen namertsin' dedim. Bu kadar büyük bir darbe, vurgun yiyeceksin hala kalkacaksın, 'özür dilerim' diyemeyeceksin. Özür dileyeceksin arkadaş" diyerek sert tepki gösterdi.

"ÖZÜR DİLEYECEKSİN ARKADAŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eğer bunu ispat etmezsen namertsin' dedim. Bu kadar büyük bir darbe, vurgun yiyeceksin hala kalkacaksın, 'özür dilerim' diyemeyeceksin. Özür dileyeceksin arkadaş" sözleriyle sert tepki gösterdi.

"NE YAPACAKSIN ŞİMDİ? HADİ BAKALIM"

Erdoğan, "Yalan üstüne yalan. Tuttu en sonunda filanca yazdığı kitabında, Nasuhi ile alakalı... Ne dedi Nasuhi (Güngör)? 'Benimki somut bir ifade değil soyut bir ifadedir, dolayısıyla bunun tutarlılığı yoktur.' dedi. Ne yapacaksın şimdi? Hadi bakalım." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  İnce  Nin  İddiasına  Sert  Yanıt  İspat  Etmezsen  Namertsin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER