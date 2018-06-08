Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal D- CNN Türk ortak canlı yayınında "Türkiye'de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu FETÖ takımı burada olduğu zamandan tutun. Hepsi dinliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"BUNLARIN BİR KISMI KAÇAK, BAZILARI CEZAEVİNDE"

Meydanlar ısınmaya başladı. Muhtarlarla periyodik görüşmelerim oluyor biliyorsunuz, bugün de iftar yemeği yaptık. 47. toplantımızdı. Bir bakkalı çırağa teslim eder misiniz? 'Baş ustalık için bize icazet verin' diyoruz. Seçim beyannamesi için aylardır çalışıyor. Sayın İnce, meydanlarda terörle mücadele ilgili bir şey dedi mi? Ben duymadım. O ise Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ediyor. Bunu anlamak mümkün değil. Sözde Adalet Yürüyüşü'nde de kim vardı yanlarında? Bunların bir kısmı yurt dışında kaçak, bazıları cezaevinde. Bunlarla uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir insanın bunlarla bir arada olması mümkün mü? Herkes konumunu iyi bilmeli. Keşke TRT'deki bu yayınlar olmasa.

"KANAL İSTANBUL STRATEJİK BİR PROJEDİR"

Malum kısa zaman öncesinde gemi yalıya çarptı. Allah korusun bu tanker olabilirdi. Bu iki değil üç değil. Bu proje stratejik bir projedir. Biz bunu yaptığımız anda İstanbul'a ayrı bir güzellik katacağız. Kanal İstanbul projesini anlamayan ne İstanbul'u ne Türkiye'yi anlayabilir. Öyle bir durumunuz olmazsa bunu yakalayamazsınız. Komünistler "İstemezük" diyorlardı. İnce ince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BAKAN SAYISI AZALACAK

Bakan sayıları ciddi manada azalacak. Şu andaki olayda bileklerimiz bağlı, bazen gidemiyoruz. Son haftalarda bunları açıklayacağız bir programla.

ÇILGIN PROJE POLEMİĞİ

Benim tabii sayın İnce'nin meydanlardaki performansına değil biz ne durumdayız buna bakarım. Huzur bir proje değil temennidir. Ne ile getirecek bunları? Atatürk Havalimanı'nı gündeme getirirken bambaşka olacak. Central Park'ın 4 katı büyüklüğünde olacak. Stad yapıyoruz da eskileri millet bahçeleri yapacağız. Proje ile konuşmuyorki kaçak güreşiyor. Havalimanın olduğu bir yer İstanbul'un çok içinde kaldı. Terminal binasını fuar ve müze olarak kullanabiliriz. Projeler ihtiyaçlara göre şekil alır. Mimarlar projeleri yürütüyor. Belediye başkanlığından beri aklımızdaydı.

"NİYE BİZE HASIM GÖZÜYLE BAKIYORLAR"

Gerçekten üçüncü havalimanına yakışan bir isim bulalım. Bir TV programı ile havalimanının durumunu anlatalım istiyoruz. Dünyanın Türkiye'ye bakışını değiştirmek istiyoruz. Niye bize hasım gözüyle bakıyorlar? Türkiye büyüyor, Türkiye uçuyor. Kanal İstanbul ile her iki tarafa butik şehir kuracağız.

"TÜRKİYE'DE TELEFONU EN ÇOK DİNLENEN BENİM"

Türkiye'de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu FETÖ takımı burada olduğu zamandan tutun. Hepsi dinliyor. Sayın Kılıçdaroğlu projeden ne anlar? Proje bizim işimiz. Niçin benim insanım. Benim garip guruba vatandaşım şehir hastanelerine gittiğinde o kadar mutlu oluyor ki. Mesele bu ya."

Kaynak: haberinburada