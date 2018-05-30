ERDOĞAN'DAN 24 HAZİRAN VAADİ: GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ HÜKÜMET!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili "Güçlü meclis, güçlü hükümet vaat ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar töreni sonrasında konuştu. "Hedefimiz ülkemizi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmektir. Ekonomide dünya sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz." diyen Erdoğan, "Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Güçlü meclis güçlü hükümet güçlü Türkiye vaat ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"PEK ÇOK KONUDA DERSİMİZE ÇALIŞIYORUZ!"
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Yeni yönetim sistemimiz tüm unsurlarıyla 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek.
Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi, personel statüsü gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek.
Bakanlıkların sayısından benzer kurumların birleşmesi gibi pek çok konuda dersimize çalışıyoruz.
"MECLİS ÇOĞUNLUĞU OLMAZSA HÜKÜMET YÜRÜYEMEZ!"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz.
Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir.
Yasamayla yürütmenin dengeye kavuştuğu ortamda, yargının tarafsız, bağımsız çalışması daha kolay olacak.
Yeni yönetim sistemi ile ile düzeydeki güçler ayrılığına yaklaşacağımıza inanıyorum.
"GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ TÜRKİYE VAAT EDİYORUZ"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vaat ediyoruz.
"HEDEFİMİZ 2 KAT DAHA BÜYÜMEKTEDİR"
Terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
Hedefimiz ülkemizi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmektir. Ekonomide dünya sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz.
Devlet yönetmek bir ekip işidir, hepimize büyük görevler düşüyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
- İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
- Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
- Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
- Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar