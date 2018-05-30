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Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!

ERDOĞAN'DAN 24 HAZİRAN VAADİ: GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ HÜKÜMET!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili "Güçlü meclis, güçlü hükümet vaat ediyoruz." dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar töreni sonrasında konuştu. "Hedefimiz ülkemizi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmektir. Ekonomide dünya sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz." diyen Erdoğan, "Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Güçlü meclis güçlü hükümet güçlü Türkiye vaat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"PEK ÇOK KONUDA DERSİMİZE ÇALIŞIYORUZ!"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yeni yönetim sistemimiz tüm unsurlarıyla 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek.

Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi, personel statüsü gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek.

Bakanlıkların sayısından benzer kurumların birleşmesi gibi pek çok konuda dersimize çalışıyoruz.

"MECLİS ÇOĞUNLUĞU OLMAZSA HÜKÜMET YÜRÜYEMEZ!"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz.

Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir.

Yasamayla yürütmenin dengeye kavuştuğu ortamda, yargının tarafsız, bağımsız çalışması daha kolay olacak.

Yeni yönetim sistemi ile ile düzeydeki güçler ayrılığına yaklaşacağımıza inanıyorum.

"GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ TÜRKİYE VAAT EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vaat ediyoruz.

"HEDEFİMİZ 2 KAT DAHA BÜYÜMEKTEDİR"

Terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Hedefimiz ülkemizi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmektir. Ekonomide dünya sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz.

Devlet yönetmek bir ekip işidir, hepimize büyük görevler düşüyor.

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Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  24  Haziran  Vaadi  Güçlü  Meclis  Güçlü  Hükümet    haber

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