ERDOĞAN, YERLİ OTOMOBİLİN SERİ ÜRETİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil üretimine ilişkin, "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil üretimine ilişkin, "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak" dedi.
"2019'DA PROTOTİP HAZIR OLACAK, 2021'DEN İTİBAREN SERİ ÜRETİM BAŞLAYACAK"
Erdoğan, "Biz şimdi 'yerli, milli otomobil' diyoruz. Yerli, milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor, CHP. Ne diyor? 'Bu Erdoğan, 20 sene geriden takip ediyor.' diyor Bay Muharrem. Bak sen daha çıraksın, çırak. Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem." ifadelerini kullanan Erdoğan, "(Yerli otomobil üretimi) 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak" diye konuştu.
"İSTEMEZSENİZ DE YAPACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kanal İstanbul'u yaptırmayız.) diyorlar. Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan'ın diğer önemli mesajları şöyle:
Milletimizin bu seçimlerde de kendi ülkesinin, halkının gelişmesine, kalkınmasına tahammülü olmayan bu müstemleke kafasını bir kez daha sandığa gömeceğine inanıyorum.
Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi, aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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