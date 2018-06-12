Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında başbakanlığı döneminde temelini attığı Rize'nin 138 yıllık rüyası olan Ovit Tüneli'nin resmi açılışını yarın yapacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla 13 Haziran Çarşamba günü yarın saat 13.00'da Trabzon'da miting düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından Ovit'e geçerek Ovit Tünelinin açılışını gerçekleştirecek ve ardından saat 17.30'da ise Rize Valiliği önünde düzenlenecek mitingde hemşehrilerine hitap edecek.

138 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Türkiye'nin 138 yıllık hayali olan Ovit Tüneli ilk olarak 1880 yılı Osmanlı Devletinin kalkınma çalışmalarında yer almış, yapımı yıllarca gündemden düşmemişti. Ovit Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Ovit Tüneli'nde Işık Göründü' töreni gerçekleştirildi.

EKSİKLERİN TAMAMLANMASI İÇİN KAPATILMIŞTI

Tünel geçtiğimiz 22 Kasım 2017 tarihinde bölgedeki kar yağışı nedeniyle Ovit Geçidi'nin ulaşıma kapanmasının ardından tek tüpten ulaşıma açılmış, ardından geçtiğimiz Nisan ayında da tünel eksiklerin tamamlanması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.

412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

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Kaynak: haberinburada