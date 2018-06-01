Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da halk otobüsçülerinin düzenlediği iftar yemeğinde, "Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. UBER işi bitti. Artık böyle bir iş yok. Bizim taksicilik sistemimiz var. Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan?." dedi.

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Kaynak: haberinburada