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ERDOĞAN, UBER TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU: O İŞ BİTTİ ARTIK BÖYLE BİR ŞEY YOK


Erdoğan, UBER Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok
Tarih : 01 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Erdoğan, Uber Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da halk otobüsçülerinin düzenlediği iftar yemeğinde, "Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. UBER işi bitti. Artık böyle bir iş yok. Bizim taksicilik sistemimiz var. Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan?." dedi.

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Kaynak: haberinburada



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