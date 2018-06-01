ERDOĞAN, UBER TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU: O İŞ BİTTİ ARTIK BÖYLE BİR ŞEY YOK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da halk otobüsçülerinin düzenlediği iftar yemeğinde, "Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. UBER işi bitti. Artık böyle bir iş yok. Bizim taksicilik sistemimiz var. Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan?." dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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